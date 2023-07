Suíça devolve fragmento de estátua de Ramsés II ao Egito

O fragmento da estátua de Ramsés devolvido ao Egito © Reprodução Office Fédéral de la Culture

Por Lusa 04 Julho, 2023 • 06:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Suíça devolveu ao Egito o fragmento de uma estátua com mais de 3.400 anos do faraó Ramsés II, que foi roubada décadas atrás de um templo em Abidos.

A diretora do departamento federal da cultura (OFC), Carine Bachmann, entregou segunda-feira, em Berna, este "importante bem arqueológico" à embaixada egípcia na Suíça, revelou em comunicado.

A escultura em pedra do faraó Ramsés II, à qual pertence o fragmento devolvido, mostra o rei sentado ao lado de várias divindades egípcias, segundo o OFC.

Ramsés II, que subiu ao trono aos 25 anos para suceder ao pai Seti I, governou o Egito durante cerca de 66 anos, o reinado mais longo da história egípcia.

O fragmento devolvido foi roubado entre o final da década de 1980 e o início da década de 1990 do templo de Ramsés II em Abydos, no Egito, e transitou por vários países antes de chegar à Suíça, onde foi finalmente confiscado pelas autoridades do cantão de Genebra após um processo criminal.

"Esta restituição reforça o compromisso conjunto da Suíça e do Egito para combater o comércio ilícito de bens culturais, reforçado em 2011 pela entrada em vigor de um acordo bilateral sobre a importação e devolução de bens culturais", disse o OFC.

Tanto a Suíça como o Egito são partes da Convenção da UNESCO de 1970 para 'Proibir e Prevenir a Importação, Exportação e Transferência Ilícitas de Propriedade de Bens Culturais'.