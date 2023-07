Sul da Europa enfrenta vaga de calor nos próximos dias. Temperaturas chegam aos 40 graus

Em Itália as temperaturas poderão atingir os 48,8 graus © Frederic J. Brown/AFP

Por Cátia Carmo 13 Julho, 2023 • 11:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma onda de calor está a atingir vários países do sul da Europa e noroeste de África, com potenciais recordes de temperatura nos próximos dias. Prevê-se que os termómetros ultrapassem os 40 graus em algumas regiões de Espanha, França, Grécia, Croácia e Turquia.

Em Itália as temperaturas poderão atingir os 48,8 graus e, por isso, foi emitido um alerta vermelho para dez cidades, incluindo Roma, Bolonha e Florença. Na terça-feira, um homem de 44 anos morreu depois de ter sofrido um colapso com o calor, no norte do país.

Segundo os jornais italianos, o homem estava a trabalhar, a pintar passadeiras na cidade de Lodi, perto de Milão, quando desmaiou devido ao calor. Foi levado para o hospital e acabou por morrer.

"Estamos a enfrentar uma onda de calor insuportável. Talvez se deva, nas horas de maior calor, tomar todas as precauções úteis para evitar tragédias como a que aconteceu hoje em Lodi", escreveu no Twitter o político italiano Nicola Fratoianni.

As pessoas foram aconselhadas a beber pelo menos dois litros de água por dia e evitar beber café e álcool, que desidratam. Nas ruas de Roma, um grupo de turistas disse à agência Reuters que estavam a utilizar aspersores e água termal como parte dos esforços para se manterem frescos.

"Estamos a tentar sobreviver", disse Mariko Desso, que estava a visitar a cidade de Bari, no sul do país.

Vários turistas em Itália já entraram em colapso devido à insolação. Esta vaga de calor é provocada por uma massa de ar proveniente do norte de África.