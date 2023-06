Sul dos EUA. Várias mortes estão a ser investigadas por possível relação com onda de calor

© Philip Fong/AFP (arquivo)

Por Dora Pires e Rui Oliveira Costa 27 Junho, 2023 • 22:09

O sul dos Estados Unidos da América está a ser atingido por uma vaga de calor há três semanas, o que a torna cada vez mais perigosa para a população local. O serviço meteorológico norte-americano explica que os efeitos duradouros das temperaturas quentes são graves, até porque as temperaturas continuam altas durante a noite, não havendo períodos mais frescos.

Os estados do Arizona, Alabama e Texas ultrapassaram os 46ºC em algumas zonas, mas as previsões meteorológicas anteveem que a mancha de calor se estenda para sul a partir de quarta-feira.

Nesse sentido, a população está a ser aconselhada pelas autoridades norte-americanas a ingerir muitos líquidos, permanecer em casa ou em locais climatizados e a cuidar dos mais frágeis.

Várias mortes estão a ser investigadas, devido a alegadas correlações com o calor que se faz sentir na região. No Parque Nacional Big Bend, no Texas, morreram duas pessoas na segunda-feira: um adolescente de 14 anos e o padrasto. No mesmo local, um caminhante morreu na passada sexta-feira. Na semana anterior, um carteiro desmaiou enquanto distribuía correspondência em Dallas, tendo morrido já no hospital.

Além disso, o calor extremo está a dificultar a distribuição de eletricidade e os produtores pedem aos clientes que limite, na medida do possível, a utilização de aparelhos de ar condicionado, já que a rede elétrica pode colapsar.

As estradas também estão a ser afetas pelas temperaturas. As autoridades de Houston receberam múltiplos pedidos de reparação de rachas e buracos nas vias.

Organizações como a Cruz Vermelha estão a gerir espaços climatizados para onde é sugerido que se dirijam os sem-abrigo e pessoas sem ar condicionado. A sociedade protetora dos animais de Houston também informou que encontrou 12 gatos e um cão mortos num apartamento abandonado.