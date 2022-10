Sunak aponta estabilidade económica como "prioridade" e promete consertar erros de Truss

Rishi Sunak © Daniel Leal/AFP

O novo primeiro-ministro britânico, ​​​​​​​Rishi Sunak, prometeu esta terça-feira consertar os "erros cometidos" por Liz Truss, colocando a "estabilidade económica" no centro de um governo que promete liderar com "integridade, profissionalismo e responsabilidade".

Num discurso no exterior da residência oficial, em Downing Street, Sunak vincou que a antecessora "não estava errada em querer melhorar o crescimento" no Reino Unido.

"É um objetivo nobre. E admirei a inquietação para promover mudanças. Mas foram cometidos alguns erros", reconheceu, acrescentando ter sido eleito "em parte para os corrigir".

Sunak prometeu "colocar a estabilidade económica e a confiança no centro da agenda do governo" e isso, avisou, "significará tomar decisões difíceis".

O novo primeiro-ministro britânico garantiu que "não deixará a próxima geração com uma dívida para saldar".

"Vou unir o nosso país não com palavras mas com ação. Trabalharei dia e noite para vos servir com integridade, profissionalismo e responsabilidade a todos os níveis."

Sunak relembrou o mandato de Boris Johnson, dizendo estar grato pelos "seus feitos como primeiro-ministro".

Rishi Sunak quer um "SNS mais forte, melhores escolas, ruas mais seguras, mais controlo nas suas fronteiras, proteção do ambiente e apoio às nossas Forças Armadas", reconhecendo que "este é um momento difícil" e que "tem trabalho para fazer para restaurar a confiança" dos britânicos.

A terminar o seu discurso, Sunak garantiu que "está pronto" para liderar o Reino Unido "para o futuro e colocar as necessidades do país acima da política".

"Vou construir um governo que representar o melhor do meu partido", concluiu.

Rishi Sunak tornou-se oficialmente primeiro-ministro britânico esta manhã após uma audiência com o Rei Carlos III no Palácio de Buckingham, em Londres.

Sunak foi recebido pelo monarca, que, enquanto chefe de Estado, tinha aceite minutos antes a demissão de Liz Truss.

Nas próximas horas, o novo primeiro-ministro vai nomear os principais ministros de um governo que Sunak prometeu irá representar as diferentes fações dos 'tories', numa tentativa de unir um partido desmoralizado e dividido e que está muito atrás da oposição nas sondagens de opinião.

Sunak terá também de ultimar os detalhes do plano fiscal que vai estabelecer a forma como o Governo pretende encontrar milhares de milhões de libras (euros) para tapar um buraco fiscal criado por uma inflação crescente e uma economia estagnada, e exacerbado pelas políticas económicas desestabilizadoras de Truss.

O plano, que deverá incluir aumentos de impostos e cortes de despesas, vai ser apresentado no parlamento na segunda-feira pelo ministro das Finanças, Jeremy Hunt, se Sunak o mantiver no cargo.