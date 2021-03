Superlua permitiu desencalhar o navio no canal do Suez

Por Margarida Serra 30 Março, 2021 • 19:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A NASA diz que a explicação é muito simples - a superlua causou uma maré 46 centímetros acima do normal o que permitiu que o navio flutuasse.

Durante quase uma semana os esforços das equipas para libertarem a embarcação falharam. O tamanho do navio, um dos maiores do mundo, os meios insuficientes e a pouca água no Canal do Suez foram fatores decisivos para o fracasso.

A NASA diz que a superlua de domingo permitiu que o navio flutuasse. Ouça as explicações 00:00 00:00

A primeira superlua de 2021 alterou a situação, garantindo uma maré suficientemente alta que permitiu desencalhar o Ever Given.

Por ano há 12 a 13 luas cheias mas apenas 6 a 8 estão associadas a marés mais altas, porque são superluas que se aproximam mais da terra.

A forma como a Terra se alinha com o sol e a lua, que exercem a maior atração gravitacional no planeta, tem uma influência clara nas marés.