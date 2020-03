Super terça feira pode restringir a corrida a dois candidatos, Biden e Sanders

Bandeira americana © Wikimedia Commons

Por Margarida Serra 03 Março, 2020 • 10:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Bernie Sanders tem andado toda a campanha a dizer que este dia chegaria. O dia em que os pesos pesados do partido democrata começariam a tentar travar a candidatura dele. Com a subida do senador do Vermont nas sondagens, no final do ano passado, a ansiedade cresceu no partido.

Ontem Joe Biden recebeu diversos apoios importantes do partido democrata: antigo líder da maioria democrata no senado, Harry Reid, o antigo governador da Virginia, Terry McAuliffe, e os antigos candidatos Beto O'Rourke, Pete Buttigieg e Amy Klobuchar.

Joe Biden © Keld Navntoft/EPA

Sanders respondeu dizendo que também tem apoios, entre eles os das congressistas Ilhan Omar, do Minnesota, Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova Iorque, e Ro Khanna da California. O senador anunciou ainda estar a ser apoiado por um grupo progressista democrata e por uma revista liberal.

Nas eleições de hoje Joe Biden espera manter o otimismo alcançado com a vitória na Carolina do Sul e parte com um novo fôlego. Se o antigo vice-presidente falhar, aqueles que se assumem como anti-Sanders ficam praticamente sem alternativas ao senador.

Bernie Sanders © AFP

Bernie Sanders conta que as populações latinas e de brancos com mais baixas qualificações, que normalmente o apoiam e que têm uma distribuição equilibrada nos estados onde se realizam as eleições, lhe possam dar os votos suficientes para conseguir diversas vitórias.

Elizabeth Warren que tem tidos alguns resultados abaixo do que esperaria tem agora a ambição de conquistar alguns estados, principalmente o Massachusetts que representa no senado. Se falhar as vitórias mas conseguir delegados Warren já disse que vai até à convenção que se realiza no Milwaukee no verão.

O dia de hoje pode ainda ditar a desistência de Michael Bloomberg, o milionário de Nova Iorque que tem gasto fortunas em anúncios de televisão mas que já entrou tarde na corrida à nomeação democrata.

Para conseguir eleger delegados ao congresso um candidato tem de alcançar, pelo menos, 15% dos votos de um estado. Nos 14 estados que hoje votam - como a Carolina do Norte, Alabama, Virginia Arkansas, Califórnia, Massachusetts e o território da Samoa americana - estão em jogo 169 delegados.

Nas primárias anteriores ganhas por Pete Buttegieg, duas por Bernie Sanders e Joe Biden estiveram em causa 155 delegados, hoje estão em jogo mais de um terço dos delegados necessários para a nomeação.