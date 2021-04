Superliga: A "guerra total" de 12 clubes de futebol contra as ligas e governos

© Reprodução parcial da capa do jornal The Guardian

A superliga de Clubes, a UEFA e a guerra aberta marca a imprensa desportiva internacional... e não apenas a desportiva...

"Uma nova ordem" escreve em manchete o catalão Esportiu ...

O outro desportivo catalão, o Sport, chama-lhe Guerra Total... doze clubes, com Barca e Real Madrid à cabeça, propõe-se criar uma competição de âmbito europeu que dinamita a Champions... o acordo suporia um salto económico espetacular nos próximos anos num torneio fechado que asseguraria a viabilidade do futuro... A UEFA responde com um novo formato da Champions e apoio das ligas nacionais e de clubes como o PSG ou o Bayern. E há ameaças de sanções para os rebeldes e para os jogadores que aceitem jogar na nova super liga europeia.

O La Vanguardia também da Catalunha descreve a "guerra aberta no futebol pelo anúncio da super liga"... UEFA e governos recusam o projeto enquanto os doze clubes já contam o dinheiro...

O Super Deporte de Valência chama-lhe A Grande Traição e põe na capa o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez... diz que a UEFA estuda seriamente expulsar da Liga dos Campeões o Real Madrid, o Chelsea o Manchester City, mais o Arsenal da Liga Europa, o que iria repescar o Villarreal para julgar a final com a Roma treinada pelo português Paulo Fonseca...

Em Madrid, o Diário As mostra um relvado a rasgar-se, como se de um sismo se tratasse e escreve em título "o futebol rompe-se"... o presidente da UEFA, Ceferin, diz que os doze clubes rebeldes "cospem-nos na cara"... os jogadores que participarem nesse superliga ficam proibidos de atuar pelas respetivas seleções em europeus e mundiais... A UE e os clubes implicados recusam o plano mas Florentino Pérez garante que fazem isto para "salvar o futebol"...

O diário desportivo Marca dá conta de um "clamor contra a superliga"... o mesmo título exatamente no generalista El Periódico da Catalunha.

É manchete no El País... "Superliga choca com federações e governos"... UEFA ameaça os doze clubes com expulsão tão rápida quanto possível... as doze equipas do projeto armam-se para uma batalha jurídica incerta. Johnson, Macron e a Comissão Europeia criticam o projeto por ser elitista.

O ABC diz que estamos perante um ultimato da UEFA à Superliga... o La Razon diz que é uma chantagem da UEFA ao futebol...

A Gazzetta Dello Sport em Itália, mete na capa jogadores dos 12 clubes milionários (inclui 3 italianos, Juve, Inter e Milan e Ronaldo aparece logo à cabeça) e usa a palavra Fermateli, uma espécie de irmandade fechada)...

No Reino Unido o Daily Mail Sport chama-lhe "Cobras e Mentirosos", diz que o governo está pronto a matar o plano e que a UEFA critica o patrão do United por liderar a ideia da liga rebelde...os jogadores enfrentam afastamento do Mundial e do Euro.

No Guardian, "número dez junta-se aos ataques ao plano de dissidência do futebol"... número dez não é, aqui, camisola de craque, mas sim da porta do gabinete do primeiro ministro em Downing Street. Um adepto com as cores do Arsenal protesta contra o projeto e escreveu num papelão, "devolvam-nos o nosso Arsenal"... nosso, dos adeptos.

William, Guilherme, o príncipe , grita contra "a Liga da Ganância"... faz a manchete do Daily Mail... O Daily Express, em letras garrafais... não faz por menos: "Vergonha, roubo do nosso desporto nacional"... O Daily Mirror diz que está em causa a luta pelo nosso jogo.

No Liberation..."superliga: os ricos querem partir o futebol".