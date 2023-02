Surto de febre hemorrágica na Guiné Equatorial já provocou nove mortes

© Nipah Dennis/AFP (arquivo)

O ministro da Saúde da Guiné Equatorial confirmou na segunda-feira que nove pessoas morreram devido à doença do vírus de Marburg, uma febre hemorrágica quase tão mortal como o Ébola, no leste do país.

Na semana passada, o governo anunciou que estava a investigar casos suspeitos de febre hemorrágica e hoje o ministro Mitoha Ondo'o Ayekaba confirmou tratar-se de mortes provocadas pelo vírus de Marburg.

A Guiné Equatorial "declara hoje o alerta sanitário para uma febre hemorrágica de Marburgo, na província de Kie-Ntem e no (vizinho) distrito de Mongomo", disse o ministro em conferência de imprensa.

As autoridades puseram em quarentena a província para conter a "epidemia", e há três pessoas com sintomas da doença isoladas num hospital nesta região pouco povoada e rural, na fronteira com o Gabão e os Camarões, detalhou Mitoha Ondo'o Ayekaba

As três pessoas hospitalizadas "têm sintomas leves (...) e estão a evoluir favoravelmente", acrescentou.

Foi implementado um "plano de contenção" em estreita colaboração com a Organização Mundial de Saúde (OMS) para "lidar com a epidemia" nesta densa área coberta de florestas tropicais do leste do continente, que inclui também duas ilhas principais.

O vírus é transmitido por morcegos aos seres humanos e em contacto direto entre seres humanos através de fluidos corporais de pessoas infetadas, ou com superfícies e materiais.

A doença causada pelo vírus de Marburg é um tipo de febre hemorrágica rara, grave e com elevada taxa de mortalidade - em média, 50%, mas pode variar entre 24% a 88%, dependendo de vários fatores, como a estirpe do vírus e os cuidados de saúde prestados ao doente.

Embora as doenças causadas pelo vírus de Marburg e do Ébola sejam diferentes, têm perfis clínicos semelhantes, capazes de provocar surtos com uma elevada taxa de mortalidade.

A Guiné Equatorial é um dos nove Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).