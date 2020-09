"Surto" de violência em Moçambique em debate no Parlamento Europeu

© Ricardo Franco/EPA

Por João Francisco Guerreiro, correspondente da TSF em Bruxelas 17 Setembro, 2020 • 12:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O assunto está hoje em debate, na sessão plenária depois de vários eurodeputados portugueses terem alertado para a situação.

O eurodeputado socialista Carlos Zorrinho que é um dos autores da resolução que deverá ser aprovada esta manhã, apela à acção imediata da União Europeia, para que a situação não se degrade ainda mais.

"É preciso exigir mais do Governo moçambicano, do diálogo com a sociedade civil, das instituições internacionais, exigir mais dos países vizinhos de Moçambique, que também tem demonstrado uma estranha paralisia em relação a este caso", defendeu o eurodeputado, perante a onda de violência que classifica como "insustentável".

"Há muitas forças contraditórias a atuar no terreno. Não sabemos exatamente qual é o nó górdio da questão. A verdade é que o Governo moçambicano se tem mostrado impotente para fazer face ao surto de violência. Há fatores de radicalização e de aproveitamento religioso de alguns comportamentos. Há fatores eventualmente ganância económica fragilidade do Estado e é preciso actuar", defendeu, em declarações à TSF.

O tema foi colocado na agenda do Parlamento devido à insistência de eurodeputados portugueses. O social democrata Paulo Rangel confessou até surpresa pelo desconhecimento, em Bruxelas, do "surto" de violência em Moçambique.

"Quando tivemos a audição na comissão de Negócios Estrangeiros fiquei atónito com a ignorância sobre esta matéria do Serviço de Ação Externa. Tinham um conhecimento de toda a situação moçambicana, que é uma situação muito difícil e até desesperada, mas não deste novo problema de conflito religioso artificial que não existia e foi criado por forças que vieram de fora", lamentou.

"Neste momento existe uma total invisibilidade sobre um drama humanitário brutal, no norte de Moçambique. Portanto, nós temos já seguramente mais 1.500 mortos, teremos - seguramente mais - mas pelo menos 250 mil deslocados, e não há qualquer apoio, nem qualquer atividade internacional no sentido de ajudar e de socorrer estas pessoas", relatou.

Ouça aqui as declarações de Carlos Zorrinho e Paulo Rangel 00:00 00:00

"Elas estão a ser objeto de atentados terroristas, atentados jihadistas do Daesh, que, como se sabe, já tinha atuado muito fortemente e está a atuar no Sahel e depois na zona do Corno de áfrica, e agora para Moçambique para uma zona onde há uma comunidade muçulmana relevante, mas que é uma comunidade que sempre teve as melhores relações com as comunidades cristãs e até mais animistas etc que existem naquela região. Pensa se que isso está ligado também ao facto de neste momento esta província que é uma das mais pobres de Moçambique e do mundo Cabo Delgado ter no fundo as reservas de gás que são maiores que as do Qatar", comentou Paulo Rangel.

O Eurodeputado Carlos Zorrinho, que preside a Assembleia África, Caraíbas e Pacífico quer a aprovação no parlamento europeu da resolução em que apela por exemplo "ao combate à a pobreza, às violações dos direitos humanos, à degradação do ambiente e do clima de impunidade", que identifica como "causas profundas do terrorismo".

"Pedimos à União Europeia que dialogue, que ajude, que mobilize, que garanta que as empresas europeias que atuam no território são também parceiros de desenvolvimento. No fundo, temos que discutir o tema, porque há pessoas que estão a sofrer. E, temos que fazer alguma coisa para que isso não continue