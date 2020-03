Surto faz 20 mortos em lar de idosos no leste de França

© Julien de Rosa/EPA

Por TSF/Lusa 23 Março, 2020 • 20:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A pandemia da Covid-19 fez esta segunda-feira 20 mortos num lar de idosos em Vosges, no leste de França, a zona mais fustigada pelo novo coronavírus no país, que já conta pelo menos 19 mil e 856 pessoas infetadas e 860 mortes.

A informação foi confirmada à AFP numa declaração conjunta da Agência Regional de Saúde do Grand Est e o departamento de Vosges, que revelaram ainda que o estabelecimento albergava 163 idosos.

Paralelamente, as autoridades francesas anunciaram também esta segunda-feira a morte de quatro médicos na região leste devido ao surto, elevando para pelo menos cinco o número de mortes entre profissionais de saúde. Os quatro clínicos tinham idades compreendidas entre os 60 e os 70 anos, tal como o primeiro médico a morrer devido à Covid-19, cuja morte tinha sido anunciada no domingo pelo ministro francês da Saúde, Olivier Véran.

A França é um dos países europeus mais afetados pela doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que registou nas últimas 24 horas um recorde diário de 186 vítimas mortais. Há ainda 8675 pessoas hospitalizadas, das quais 2.082 encontram-se nos cuidados intensivos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 345 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15100 morreram. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 6077 mortos em 63927 casos. Segundo as autoridades italianas, 7024 dos infetados já estão curados.