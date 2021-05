Suspeitas de envenenamento. Índia investiga morte de 18 elefantes alegadamente atingidos por raio

© Biju Boro / AFP

As autoridades indianas iniciaram uma investigação sobre a morte de pelo menos 18 elefantes, depois de terem sido levantadas suspeitas acerca da possibilidade de os animais terem morrido ao serem atingidos por um raio, avança a AFP.

Os animais foram encontrados mortos numa região montanhosa, no estado de Assam, no nordeste da Índia, na quinta-feira. Questionados pela AFP, as autoridades florestais e um legislador local, Jitu Goswami, disseram que acreditavam que os elefantes teriam morrido depois de um raio atingir a floresta.

No entanto, o conservacionista Soumyadeep Datta, do grupo de ativistas ambientais Nature's Beckon, levantou suspeitas sobre essa tese, sublinhando que tal seria improvável com base em imagens partilhadas nos órgãos de comunicação social.

"O envenenamento pode estar por trás da morte dos elefantes", diz Datta à AFP. "Temos que esperar o laudo da autópsia, que o departamento florestal fará em breve", sustenta.

A Índia é o lar de quase 30.000 elefantes, cerca de 60% da população de elefantes asiáticos selvagens.

Nos últimos anos, tem havido incidentes crescentes de elefantes mortos por habitantes locais, à medida que os humanos invadem cada vez mais as áreas florestais.