Suspeito do rapto de Maddie terá sido investigado na altura do desaparecimento

O alemão suspeito de ter assassinado Madeleine McCann foi investigado pela polícia portuguesa, na altura do desaparecimento da criança inglesa, adianta o Daily Telegraph que fala em erros vitais na investigação, logo no início do processo.

O jornal adianta que o alemão, apontado agora como o principal suspeito, chegou a ser investigado pela Policia Judiciária, mas foi descartado poucos meses depois, ainda em 2013, quando o foco passou a estar nos pais de Madeleine. Kate e Gerry McCann chegaram mesmo constituídos arguidos.

O Telegraph sublinha que foi um erro que permitiu ao principal suspeito passar uma década em liberdade.

Madeleine McCann desapareceu poucos dias antes de fazer quatro anos, a 3 de maio de 2007, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz, no Algarve.