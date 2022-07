Suspensa diretora de escola no Texas que foi alvo de ataque armado

Mandy Gutierrez com Joe e Jill Biden © Mandel Ngan/AFP

Por Lusa 27 Julho, 2022 • 07:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A diretora da escola de Uvalde, no Texas, que foi palco de um massacre que matou 19 alunos e dois professores em maio, Mandy Gutierrez, foi suspensa com licença remunerada, foi anunciado esta terça-feira.

À comunicação social local, o advogado de Gutierrez, Ricardo Cedillo, citado pela agência noticiosa Efe, afirmou que a diretora da Escola Primária Robb foi suspensa das suas funções durante a investigação ao massacre, que ocorreu em 24 de maio.

Uma investigação especial da Câmara dos Representantes do Texas apontou que Gutierrez estava ciente dos problemas de segurança na escola antes do ataque perpetrado por Salvador Ramos com armas semiautomáticas.

Segundo a investigação, a diretora não tinha conseguido resolver os problemas de segurança.

Gutierrez é a segunda responsável a ser suspensa após o tiroteio, depois de o chefe de polícia do Distrito Escolar de Uvalde, Peter Arredondo, estar em licença sem vencimento desde meados de junho.

O supervisor das escolas de Uvalde, Hal Harrell, recomendou, na semana passada, a demissão de Arredondo, depois da divulgação de uma série de falhas.

A uma comissão que investiga o ataque, o diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, Steven McCraw, considerou que Arredondo tomou "decisões terríveis" à medida que o massacre se desenrolava.

Segundo McCraw, havia agentes suficientes para responder ao tiroteio três minutos após o atirador ter entrado na escola.

O relatório do comité de investigação constatou que mais de 370 agentes locais, estatais e federais responderam ao tiroteio, mas que demoraram mais de uma hora a confrontar e a abater o perpetrador.

O conselho escolar de Uvalde suspendeu uma reunião extraordinária no passado sábado em que iria discutir o futuro de Arredondo, depois de um pedido do seu advogado.

O início das aulas nas escolas de Uvalde foi adiado até 6 de setembro, enquanto decorre uma série de melhorias de segurança e a implementação de serviços de apoio emocional e social, afirmou o conselho escolar após uma reunião na segunda-feira.