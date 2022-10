"'Tá na hora do Jair já ir embora." Paulista celebra Lula com esperança na vitória

Uma multidão encheu a Avenida Paulista, em São Paulo, para ver Lula passar. O candidato contou com o apoio na reta final do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e desfilaram por uma artéria confiante que este domingo vai repetir a festa.

Não é Carnaval, mas bem podia ser. Milhares de pessoas encheram de música, cor e palavras de ordem a Avenida Paulista neste sábado para impulsionar o candidato Lula da Silva para a votação do segundo turno, ele que antes de desfilar rua fora, deu uma espécie de conferência de imprensa a dizer que, em caso de vitória, se não receber a faixa de presidente da parte de Jair Bolsonaro, receberá "do povo brasileiro".

Ao lado de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai e figura querida da esquerda da América Latina, Lula diz que se Bolsonaro "for educado e civilizado, se for um cidadão do século XXI, ele simplesmente reconhece e telefona para o vitorioso". "Vamos propor montar uma equipa para fazer a transição que espero que ele faça", assume.

Lula que segue na frente das últimas sondagens da Datafolha deste sábado (Lula com 52%, Bolsonaro 48%), fez ainda uma reflexão sobre a desinformação que corre a alta velocidade nesta campanha eleitoral. "Nós precisamos abolir a mentira e a fábrica de mentiras da equipa do presidente Bolsonaro, acho que nenhum país do mundo, a não ser o Trump... Não sei se aqui é uma filial do Trump, mas a fábrica de mentiras é semelhante e nós precisamos de abolir isso."

"Os partidos e os políticos vão ter de encontrar um jeito de criar um mecanismo porque não é possível fazer campanha em nenhum país do mundo com a quantidade de fake news que é contada 24 horas por dia, de segunda a segunda-feira", diz Lula da Silva antes de partir para o meio da multidão porque, para já, enquanto não há mecanismos, ainda há campanha para fazer.

E a Paulista esteve a rigor: milhões de adesivos, bandeiras, camisolas e gente de perder de vista. Música, muita música e também muitas palavras de ordem a enaltecer o candidato Lula e, naturalmente, contra Bolsonaro.

não dá para andar, completamente à pinha. entusiasmo com lula e com... mujica!!!! • pic.twitter.com/QegLmMWQ25 - Filipe Santa-Bárbara (@fsantabarbara) October 29, 2022

Tendo em conta os últimos desenvolvimentos - e até declarações dos candidatos - paira no ar a dúvida sobre o que Bolsonaro poderá fazer se Lula tiver mais votos, mas, nesta avenida em festa, a preocupação não é muita.

"Ele vai ter que [aceitar]! O que é que ele vai fazer? Se a urna falar que Lula está eleito, o Brasil já mostrou que ele vai ter que, não vai ter jeito. Pode chorar, espernear, mas o Presidente vai ser o Lula", diz Murilo Morelli, sendo complementado por Joaquim Soriano que considera não existir uma "correlação de forças políticas, nem sociais, para ele fazer nada de sério".

"Pode fazer uma bravata, uma arruaça, mas a legitimidade da votação está consolidada", considera este apoiante de Lula da Silva coberto de autocolantes relativos à eleição de Lula.

"O ódio vai ter de ficar caladinho, o amor vai vencer e Bolsonaro vai... passear!", nota ainda Brenda Coppari, sorrindo pela rima que não fez. Mas passear, ou melhor, "ir embora" é aquilo que toda esta gente que encheu a Paulista acredita que vai acontecer. Aliás, cantando-se bem alto uma das músicas virais do momento no país: "'Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair (vai!)... Já ir embora! Arruma as suas malas, dá no pé e vá 'simbora'!"