Tailândia descriminaliza consumo de canábis para fins medicinais

O cultivo e posse de canábis foi esta quinta-feira descriminalizado para fins medicinais na Tailândia, que se torna no primeiro país asiático a retirar a droga da lista de substâncias proibidas no país.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), o Governo tailandês disse que está a promover a canábis apenas para uso médico, advertindo que fumar em público ainda pode estar sujeito a pena de prisão de três meses e uma multa de 25 mil bahts (674 euros).

Por outro lado, extratos de canábis continuam a ser ilegais se contiverem mais do que 0,2% de tetrahidrocanabinol (THC), a principal substância psicoativa da planta.

A Tailândia, que se destaca na indústria do turismo de saúde, está a tentar apostar na marijuana medicinal, com benefícios geralmente derivados de outras substâncias canabinóides que a planta contém, ainda de acordo com a AP.

"Devemos saber como usar a canábis", disse recentemente, numa entrevista à imprensa, o ministro da Saúde Pública tailandês Anutin Charnvirakul, o grande impulsionador da marijuana no país. "Se tivermos sensibilizados para isso, a canábis é como o ouro, é algo valioso que deve ser promovido", acrescentou.

Anutin Charnvirakul referiu que o Governo prefere "aumentar o conhecimento" sobre a utilização da canábis entre a população do que vigiar as pessoas e puni-las.

"Tudo deve ter um meio termo", disse.