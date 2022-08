Taipé denuncia disparo de mísseis por parte da China

Turistas observam rastos de fumo a partir da ilha Pingtan, um dos pontos chineses mais próximos de Taiwan © Hector Retamal/AFP

Por Rute Fonseca e Gonçalo Teles 04 Agosto, 2022 • 09:40

O Ministério da Defesa de Taiwan acusa a China de ter lançado "vários" mísseis balísticos Dongfeng para águas a nordeste e sudoeste de Taiwan, adianta um relatório de segurança interna citado pela agência Reuters.

Os disparos terão sido feitos a partir das ilhas Matsu, perto da costa da China, cerca das 14h00 locais (7h00 em Lisboa) e em direção às zonas 2 e 3 das áreas de treino anunciadas pela China.

O Exército Popular de Libertação da República da China confirmou entretanto o lançamento de mísseis, explicando ter-se tratado de "um ataque com mísseis convencionais multirregionais e de vários modelos em águas predeterminadas da parte leste da ilha de Taiwan".

Segundo adiantou um responsável, "todos os mísseis atingiram o alvo com precisão".

As autoridades de Taiwan defendem que os exercícios levados a cabo por Pequim violam as regras das Nações Unidas, invadem o espaço territorial de Taiwan e constituem um desafio direto à livre navegação aérea e marítima.

O porta-voz do Partido Democrático Progressivo de Taiwan, que está no poder, acusa a China de estar a realizar exercícios nas vias navegáveis internacionais e rotas de aviação mais movimentadas, o que considera ser "um comportamento irresponsável e ilegítimo".

No Twitter, as autoridades de Taiwan deixam também um aviso à China: "Nós vemos tudo."

Notícia atualizada às 9h59