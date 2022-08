Taiwan diz ter detetado 21 incursões chinesas na zona de identificação de defesa aérea

A líder da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, em Taiwan © EPA

Por TSF com AFP 02 Agosto, 2022 • 19:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Após a chegada da líder da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, Taiwan revelou ter detetado esta terça-feira 21 incursões chinesas na zona de identificação de defesa aérea.

O avião que transportou Pelosi e a respetiva comitiva aterrou por volta das 15h43 (hora de Lisboa) em Taiwan, apesar de a China ter ameaçado com "consequências desastrosas" caso se confirmasse a visita da representante norte-americana ao território, que Pequim encara como uma província separatista.

Na sequência da visita de Pelosi, a China anunciou ter entrado em "alerta máximo" e que vai lançar "uma série de operações militares", que considera como "contramedidas".

Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Wu Qian, citado pela agência noticiosa oficial Xinhua, Pequim vai "defender resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial" da China.

Antes, a Xinhua tinha noticiado que o exército chinês vai realizar entre quinta-feira e domingo exercícios navais militares, que incluem fogo real, em seis áreas marítimas em redor da ilha de Taiwan.

Por outro lado, e sobre a visita de Pelosi, segundo também a Xinhua, o Escritório de Trabalho de Taiwan do Comité Central do Partido Comunista da China (PCC) defendeu hoje que o "conluio" do Partido Democrático Progressista (DPP) de Taiwan com os Estados Unidos "trai os interesses nacionais [chineses] e só empurrará" a ilha para o "abismo".

A China considerou esta terça-feira que a visita de Pelosi, "à região chinesa de Taiwan" demonstra uma atitude "extremamente perigosa" dos Estados Unidos.

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirma condenar "veementemente" a visita de Pelosi, que "desconsiderou as severas advertências" de Pequim, e "envia sinais errados" às "forças separatistas que procuram a independência de Taiwan".

Por seu lado, Pelosi considerou que a visita a Taiwan demonstra o "apoio incondicional" dos Estados Unidos.

Num comunicado publicado pouco depois de ter aterrado na ilha, Pelosi e os membros da delegação do Congresso sublinham que a visita "honra o inabalável compromisso no apoio à vibrante democracia em Taiwan", e asseguram que "não contradiz a política de longa data dos Estados Unidos", baseada em acordos estabelecidos com Taiwan e a China.

Neste contexto, a delegação reafirma que Washington "continuará a opor-se aos esforços unilaterais para alterar o status quo" do território.