Taiwan deteta 38 caças e nove navios de guerra chineses nas imediações da ilha

A escalada da tensão na região começou com a viagem à ilha da então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos Nancy Pelosi © Greg Baker/AFP

Por Lusa 12 Julho, 2023 • 06:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério da Defesa de Taiwan detetou esta quarta-feira 38 caças e nove navios de guerra das forças armadas da China nas imediações da ilha.

As autoridades taiwanesas responderam com o destacamento de aviões, navios e sistemas de mísseis terrestres, indicou o Ministério da Defesa na rede social Twitter.

A escalada da tensão na região começou com a viagem à ilha da então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos Nancy Pelosi, em agosto do ano passado, e a situação agravou-se na sequência da visita da líder taiwanesa, Tsai Ing-wen, aos EUA, onde se reuniu com vários congressistas norte-americanos, apesar dos avisos de Pequim.

Taiwan tem um governo independente desde 1949, mas a China considera o território sob a sua soberania e a sua política fundamental em relação à ilha é de reunificação pacífica, ao abrigo do princípio "um país dois sistemas", embora não exclua o uso da força face a "tentativas de independência".