Taiwan realiza exercícios militares contra possivel invasão chinesa

O inimigo assumido são os militares da China, que reivindicam Taiwan como seu próprio território © Sam Yeh/AFP

Fuzileiros navais de Taiwan realizaram esta quinta-feira exercícios como parte de uma série de atividades militares após a reeleição da Presidente pró-independência, Tsai Ing-wen, e contra uma possível invasão chinesa.

Os exercícios concentraram-se em neutralizar a ameaça de pequenos grupos de agressores por meio de disparos e combates corpo a corpo.

Como é habitual neste tipo de exercícios, o inimigo assumido são os militares da China, que reivindicam Taiwan como seu próprio território e admitem o uso de força, se necessário.

Outros exercícios no início da semana incluíram a força aérea de Taiwan, que atualizou recentemente o equipamento militar com a aquisição da versão mais recente dos caças F-16 dos EUA e outras tecnologias avançadas.

A China tem uma vantagem esmagadora no número de aeronaves, navios e mísseis com os quais ameaça Taiwan, levando a ilha a atualizar as suas defesas com soluções de alta tecnologia.

Acredita-se que as estratégias da China para controlar o controlo de Taiwan incluem o uso de forças especiais para capturar as principais infraestruturas militar, política e económica, enquanto alvejam as defesas da ilha com bombardeios aéreos e ataques com mísseis.

Mesmo em anos não eleitorais, as forças armadas de Taiwan geralmente conduzem exercícios durante o inverno para mostrar sua prontidão para defender a ilha durante as festividades do Ano Novo Lunar, que este ano começa em 25 de janeiro.