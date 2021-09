Taliban anunciam que raparigas vão poder voltar à escola quando for possível

© EPA

Os taliban anunciaram que as raparigas vão poder voltar à escola. O porta-voz dos taliban não se comprometeu com uma data, dizendo apenas que será o mais cedo possível.

O anúncio aconteceu logo depois de os taliban revelarem o nome dos ministros que faltavam no executivo. Entre eles, não há nenhuma mulher.

Na última sexta-feira, dia 17, o Ministério da Educação do Afeganistão, controlado pelos taliban, tinha anunciado que os alunos do sexo masculino do sexto ao 12º ano e os professores do sexo masculino deveriamm retomar as aulas a partir do passado sábado.

A declaração, publicada esta sexta-feira na página do Ministério na rede social Facebook, não incluiq as meninas dessa idade, o que reforçou a ideia de que os taliban deverão impor restrições a meninas e mulheres.

Até agora, os taliban permitiam que as meninas do primeiro ao sexto ano frequentassem as aulas. No passado, o movimento taliban chegou mesmo a proibir meninas e mulheres de frequentar a escola e de trabalhar.