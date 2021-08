Taliban conquistam Herat, terceira maior cidade do Afeganistão

© AFP

Os taliban tomaram o controlo de Hérat, terceira maior cidade do Afeganistão, situada no oeste do país, e 11.ª capital provincial, anunciou fonte oficial.

Segundo um alto responsável das Forças de Segurança das tropas afegãs no terreno, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP), os "insurgentes" tomaram todos os pontos da cidade.

A fonte adiantou que as tropas afegãs bateram em retirada "para evitar mais danos à cidade" e que se encontram numa base militar situada em Guzara, um distrito vizinho.

No fim do dia, os talibãs içaram a sua bandeira na sede da polícia de Hérat, reportou um correspondente da AFP, que precisou que os rebeldes não encontraram qualquer resistência.

Zabihullah Mujahid, um porta-voz dos talibãs, escreveu na rede social Twitter que "o inimigo fugiu" e que dezenas de veículos militares, armas e munições ficaram nas mãos do movimento.

Hérat, localizada a 150 quilómetros da fronteira com o Irão e capital da província homónima, já estava sitiada, com fortes combates na periferia.

Nas últimas semanas, os insurgentes assumiram o controlo de quase todo o resto da província, incluindo Islam Qala, o posto de fronteira com o Irão, o mais importante no Afeganistão.

Hoje de manhã, o Governo afegão admitiu que Ghazni, outra capital provincial, havia caído, mas garantiu que a luta ainda prossegue.

"O inimigo assumiu o controlo de Ghazni. [...] Há luta e resistência [das forças de segurança], disse Mirwais Stanikzai, porta-voz do Ministério do Interior, numa mensagem na rede social WhatsApp.

Mais tarde, viria a reconhecer a perda da cidade, a 150 quilómetros da capital e a 10.ª capital provincial a cair numa semana, aproximando-se de um cerco a Cabul.

Os talibãs lançaram uma vasta ofensiva contra as forças do Governo de Cabul no início de maio, após o anúncio da retirada final das forças internacionais do Afeganistão, que deve estar concluída no final deste mês.

Localizado na Ásia, o Afeganistão faz fronteira com seis países (Paquistão, Tajiquistão, Irão, Turquemenistão, Uzbequistão e China), sendo a paquistanesa a mais extensa, com 2.670 quilómetros.