Taliban dizem controlar maior parte do aeroporto de Cabul. EUA destacam "ironia" de depender do grupo

Washington antecipa um novo ataque terrorista na infraestrutura da capital afegã © AFP

Por TSF 27 Agosto, 2021 • 22:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os taliban reivindicam que controlam a maior parte do aeroporto de Cabul, e defendem que os Estados Unidos nesta altura controlam apenas uma pequena parte do local. Os militares norte-americanos no terreno mantêm-se neste momento em alerta máximo.

O porta-voz do grupo taliban, que tomou o poder no Afeganistão, informou que o regime ocupou partes da infraestrutura de onde os Estados Unidos se retiraram no processo de evacuação, acrescentando que a partir de agora apenas uma fração muito pequena do aeroporto continua nas mãos dos norte-americanos.

Washington antecipa um novo ataque terrorista na infraestrutura da capital afegã, e, por isso, está a coordenar-se com os taliban para aumentar a segurança, de acordo com Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca. "É provável um novo ataque terrorista em Cabul. Os taliban e os nossos militares estão a tomar as medidas de segurança máxima no aeroporto e na zona circundante."

Questionada sobre a ironia que é depender dos taliban para manter a segurança em Cabul, Jen Psaki disse que esse é um termo demasiado ligeiro. "Ironia é um termo demasiado leve. A realidade é que estas são as circunstâncias com as quais temos de lidar."

"Os taliban controlam grande parte do país; é o que prevíamos. Para conseguirmos retirar cidadãos norte-americanos, afegãos e portadores de vistos para entrarem nos Estados Unidos, temos de nos coordenar com os taliban."