Taliban falam pela primeira vez. "Ninguém vai sofrer vingança"

Os taliban garantem que as mulheres vão poder trabalhar e estudar © EPA

Por Cátia Carmo 17 Agosto, 2021 • 17:11

Os taliban falaram pela primeira vez desde que assumiram o controlo do Afeganistão, em conferência de imprensa esta terça-feira, a partir de Cabul. Dizem sentir-se orgulhosos por terem conseguido emancipar o país e tornarem-se independentes. Para o seu futuro governo, prometem não guardar ressentimentos e garantem que ninguém será vingado.

"Ninguém vai ser tratado com vingança. Todos os colaboradores do anterior regime e tradutores dos EUA não serão maltratados caso regressem a casa. Vivemos momentos desafiantes e crises. Também foram cometidos erros, mas agora não queremos mais um cenário de guerra. Gostaríamos de viver pacificamente e não queremos ter inimigos internos e externos", asseguram os taliban.

O porta-voz Zabuhullah Mujahid garante também que as mulheres vão poder trabalhar e estudar, mas dentro do enquadramento da lei islâmica.

"As mulheres islâmicas devem viver segundo a sharia e podem ter posições políticas relevantes em matérias como a saúde e a educação, matérias para as quais as mulheres estão vocacionadas", explica.

O movimento fundamentalista já tinha declarado anteriormente uma "amnistia geral" para todo o Afeganistão e pedido às mulheres que se juntassem ao futuro governo, numa tentativa de convencer a população de que os líderes talibãs mudaram e de acalmar o caos que tomou conta da capital e, sobretudo, do aeroporto de Cabul, onde milhares de pessoas desesperadas tentaram fugir do país, na segunda-feira, depois de os talibãs declararem vitória.

Apesar das promessas, a maioria da população mantém-se cética, com as gerações mais velhas a recordarem nitidamente o ultraconservadorismo islâmico defendido pelos talibãs nos anos 1990, incluindo as severas restrições às mulheres, os apedrejamentos, amputações públicas e o isolamento em relação ao resto do mundo.

Além disso, os taliban asseguram à comunidade internacional que o Afeganistão não será usado para receber extremistas da Al-Qaeda.

"O solo afegão não será usado contra ninguém", sublinhou Zabuhullah Mujahid.

O discurso de Mujahid incluiu ainda a promessa de que os órgãos de comunicação social privados "irão manter-se independentes", embora tenha sublinhado que os jornalistas "não devem trabalhar contra os valores nacionais".

A capital do Afeganistão, Cabul, caiu nas mãos dos talibãs no domingo, no mesmo dia em que o Presidente afegão fugiu do país, em segredo e sem renúncia oficial, o que dececionou muitos cidadãos.