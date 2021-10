Em troca de trabalho. Taliban lançam programa de distribuição de trigo para combater fome

Members of the Taliban delegation, icluding deputy prime minister Abdul Salam Hanafi (C), attend an international conference on Afghanistan in Moscow on October 20, 2021. (Photo by Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP) © AFP

Os taliban, no poder no Afeganistão, lançaram este domingo um programa para combater a fome e a pobreza no país, que prevê a distribuição de 66 mil toneladas de trigo em troca de trabalho de dezenas de milhares de homens.

"Começamos hoje com um programa para prevenir a pobreza, a fome e a crise alimentar no país", afirmou o ministro da Agricultura, Abdul Rahman Rashid, numa conferência de imprensa em Cabul.

O programa começará por ser aplicado em Cabul para depois se expandir às 33 restantes províncias afegãs.

Só em Cabul serão criados "postos de trabalho temporários para 40 mil pessoas" e distribuídas 11.600 toneladas de trigo, acrescentou o ministro.

Os beneficiários do programa serão contratados pelas autoridades para trabalhar em projetos de desenvolvimento, de armazenamento e distribuição de água potável e de rega, recebendo ao final do dia uma quantidade de trigo para alimentar a família, explicou Abdul Rahman Rashid.

Segundo as Nações Unidas, metade da população do Afeganistão (18 milhões de pessoas) precisa de ajuda por causa do agravamento da crise económica e humanitária após a chegada ao poder dos taliban, em agosto passado, da Covid-19 e dos problemas de seca dos últimos anos.

Com a chegada dos taliban ao poder, os Estados Unidos, que mantinham forças militares e de cooperação no país há 20 anos, retiraram do Afeganistão recursos e apoios e foram suspensos outros fundos internacionais.

As Nações Unidas, num relatório sobre o Afeganistão após a tomada do poder pelos taliban e a saída das forças internacionais, concluíram que 97% da população do país corre o risco de estar na pobreza em 2022.