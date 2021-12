Taliban proíbem mulheres de viajar sozinhas em grandes deslocações

As mulheres têm perdido uma série de direitos desde que o Governo taliban assumiu o poder © AFP

As mulheres no Afeganistão estão proibidas de viajar sozinhas se o trajeto tiver mais de 72 km. A ordem foi publicada esta manhã pelo Ministério de Promoção da Virtude e Prevenção do Vício.

O porta-voz do Ministério, Sadeq Akif Muhajir, comunicou que, nas viagens mais longas, as mulheres terão de estar sempre acompanhadas por um homem, próximo da família.

Os motoristas também ficam impedidos de transportar mulheres que não usem o véu islâmico.

A orientação surge algumas semanas depois de os taliban terem ordenado que as mulheres jornalistas têm de usar o véu islâmico nos ecrãs televisivos.