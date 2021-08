Talibãs apertam o cerco em Cabul

© AFP

Por TSF/Lusa 15 Agosto, 2021 • 09:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cabul é a única grande cidade do Afeganistão que ainda está nas mãos do Governo, mas os talibãs já começaram a chegar à capital afegã, vindos "de todos os lados". A informação é confirmada este domingo pelo Ministério do Interior afegão.

De acordo com a AFP, os talibãs receberam ordens para ficarem à entrada da cidade e não entrarem na capital afegã.

"O Emirado Islâmico ordena a todas as suas forças que esperem às portas de Cabul, que não tentem entrar na cidade", disse no Twitter Zabihullah Mujahid, um porta-voz dos talibãs.

"Há combatentes talibãs armados na nossa vizinhança, mas não há combates", disse à AFP um residente de um subúrbio oriental da capital.

O gabinete do Palácio Presidencial afegão confirmou, através do Twitter, que "em várias áreas remotas de Cabul foram ouvidos disparos".

"As forças de segurança do país, em coordenação com os parceiros internacionais, controlam a situação de segurança em Cabul", referiu a Presidência afegã.