Talibãs fecharam a última biblioteca para mulheres em Cabul

Laila Basim, economista, é fundadora da última biblioteca de e para mulheres em Cabul, agora encerrada pelos talibãs com ameaças de morte. "Privam as mulheres da vida normal que um ser humano pode ter e pedir."

O que é a biblioteca Zan? Sei que é uma das fundadoras. Como foi desenvolvido o projeto? O que está a fazer e o que aconteceu recentemente com os Talibãs?

Zan é o significado persa de mulheres. Fundámos a biblioteca Zan numa altura em que todas as raparigas e mulheres no Afeganistão tinham sido privadas de ter uma vida normal, foram excluídas de todo e qualquer direito que um ser humano possa pedir. Assim, pensámos em encontrar uma alternativa para apoiar a educação das raparigas no Afeganistão. E assim encontrámos esta biblioteca e esta ideia é apenas para apoiar a educação das raparigas e melhorar a participação das mulheres na sociedade, porque, tecnicamente, os talibãs tinham privado e ainda privam todas as mulheres de uma vida normal que um ser humano pode ter e pedir.

O que aconteceu agora, eles chegaram e fecharam a Biblioteca Zan? Estava lá quando a fecharam, ou a equipa da biblioteca, recebeu ordens para fechar portas?

Bem, no início, tudo estava a correr bem. Estávamos felizes por termos encontrado um lugar seguro para as mulheres virem e melhorarem os seus conhecimentos. Mas gradualmente, começaram a receber avisos dos talibãs e os talibãs trancaram as portas da biblioteca duas vezes. Na primeira vez não levámos isso tão a sério, e reabrimos os portões e continuámos a gerir a biblioteca, mas os talibãs vinham à biblioteca todos os dias e ameaçaram a equipa. A quem quer que estivesse como responsável, ou mesmo às mulheres que costumavam vir à biblioteca para estudar, eles perguntavam com raiva: "o que é que se passa aqui? O que é que estas mulheres estão aqui a fazer"? Houve um dia em que quatro agentes de segurança entraram na biblioteca e perguntaram: "Quem lhes deu a permissão para criar esta biblioteca? Uma mulher deve ficar em casa e o seu lugar não é fora de casa." Embora durante esses dias estivéssemos a sofrer tanto com as ameaças, nunca desistimos tão facilmente. Continuámos. Mas antes de fecharmos a biblioteca, a quantidade das ameaças aumentou e estávamos a receber ameaças de morte através de telefonemas. E avisaram-nos para não irmos de novo à biblioteca e, a partir daí, ninguém se atreveu ou teve coragem suficiente para ir novamente para a biblioteca. Portanto, estas são ameaças graves, fomos forçadas a fechar a biblioteca e a trazer os livros para casa.

E existe alguma alternativa em Cabul? Outras bibliotecas onde as mulheres possam ir? Ou Zan era a última?

Bem, na verdade, a biblioteca Zan foi a única biblioteca fundada por mulheres e que servia para mulheres. Mas, infelizmente, a porta desta biblioteca foi alvejada e foi fechada à força pelos talibãs e não há qualquer alternativa em Cabul para as mulheres irem estudar.

Como poderia descrever a situação atual das mulheres em Cabul em relação aos direitos humanos? Acha que as coisas estão estáveis ou estão a piorar com o passar do tempo?

Bem, estar sob o regime talibã parece, por vezes, uma prisão sob regras e restrições que nem sequer consideram a mulher como um ser humano. Estamos privados de todo e qualquer direito que um ser humano possa pedir. Estamos privados dos direitos ao trabalho, à educação e a viver livremente no nosso país de origem. Imagine como! Todos os dias deparo-me com raparigas adolescentes que são privadas da vida educativa e choram para serem autorizadas a continuar a sua educação, o que é realmente desolador. Há muitas mulheres trabalhadoras que foram privadas da vida laboral e que foram sistematicamente despedidas. E eram o único apoio financeiro da sua família e agora a família sofre muito economicamente. Assim, ver todas estas tragédias todos os dias é realmente desolador, foi realmente dececionante, e todos os dias as restrições dos talibãs às mulheres estão a aumentar e a situação no Afeganistão para as mulheres está a piorar de dia para dia.