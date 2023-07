Talibãs justificam proibição de salões de beleza: causam stress económico às famílias dos noivos

© Atif Aryan / AFP

Os Talibãs proibiram os salões de beleza femininos no Afeganistão porque ofereciam serviços proibidos pelo Islão e causavam dificuldades económicas às famílias dos noivos durante as festividades do casamento, informou o grupo.

A explicação surge dias depois de os Talibãs anunciarem que davam um mês aos salões do país para encerrar os negócios e fechar as lojas, gerando preocupação nas autoridades internacionais acerca do impacto sobre as mulheres empresárias.

A decisão é a mais recente restrição aos direitos e liberdades de mulheres e meninas afegãs, após decretos que as proíbem de estudar, frequentar espaços públicos e a maioria dos empregos.

Num videoclipe divulgado na quinta-feira, o porta-voz do Ministério da Virtude, Sadiq Akif Mahjer, listou os serviços oferecidos pelos salões que, segundo ele, são contrários ao Islão, como a modelagem de sobrancelha, usar cabelo de outras pessoas para aumentar o volume e aplicar maquilhagem, o que interferiria nas abluções necessárias antes de fazer as orações, disse.

Além disso, os salões causam stress económico às famílias dos noivos, obrigadas pelo costume a pagar pela visita pré-casamento da noiva e parentes próximos ao salão, adiantou.

Salão encerrado e vandalizado © Wakil Kohsar / AFP

A proibição ocorre dias depois de o líder supremo dos Talibãs, Hibatullah Akhundzada, afirmar que o governo tinha tomado medidas para melhorar a vida das mulheres no Afeganistão.

Amena Sharifi, dona de um salão em Cabul, disse que o salão é o único ganha-pão da família, já que o marido, um ex-polícia, está desempregado desde que os Talibãs assumiram o poder em agosto de 2021, e lamentou que as famílias de outras três mulheres que emprega também percam os rendimentos.