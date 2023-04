Talibã matam mentor do atentado no aeroporto de Cabul em 2021

© Samiullah Popal/EPA

Um porta-voz da Casa Branca disse que o mentor do atentado suicida, no qual morreram pelo menos 173 pessoas no aeroporto de Cabul, em agosto de 2021, foi morto pelo regime dos talibã.

O homem era um dos líderes do grupo extremista Estado Islâmico-Khorasan (EI-K), "diretamente envolvido na preparação de operações" terroristas no Afeganistão, disse, em comunicado, o porta-voz do Conselho de Segurança dos Estados Unidos John Kirby, sem acrescentar identidade, circunstâncias ou data da morte.

"Foi morto durante uma operação dos talibã. Deixámos claro que é da responsabilidade [do governo afegão] não permitir que terroristas, sejam eles da [rede terrorista] Al-Qaida ou do EI-K, encontrem refúgio" no Afeganistão, acrescentou Kirby.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, que citou responsáveis que pediram para não serem identificados, o dirigente foi morto durante uma série de batalhas entre os talibã e o EI-K, no início do mês, no sul do Afeganistão.

Entre as vítimas do atentado de 26 de agosto de 2021 incluem-se 13 soldados norte-americanos, que protegiam um dos portões do aeroporto de Cabul numa altura em que multidões de afegãos tentavam abandonar o país, depois de os talibã terem tomado o poder.

Os talibã afegãos tomaram o poder no Afeganistão, em 2021, na sequência da retirada caótica das tropas dos EUA e da NATO, após 20 anos de guerra.

O Departamento de Defesa norte-americano considera que o Afeganistão se voltou a converter num centro de coordenação terrorista internacional, em dois anos de poder dos talibã, incapazes de travar o ressurgimento do grupo Estado Islâmico (EI).

Uma nova série de documentos secretos do Pentágono (Departamento de Defesa), divulgados no sábado, indica que o EI está a planear, com a participação da ramificação afegã, ataques contra a Europa e a Ásia e quer fazer o mesmo nos Estados Unidos.

O regime talibã considera o EI uma organização terrorista e, desde agosto de 2021, empreendeu algumas operações contra os esconderijos do grupo, sem, no entanto, conseguir impedir vários ataques.