"Tanta coisa mudou." Von der Leyen está em Kiev para terceira visita desde início da guerra

Ursula von der Leyen © Christophe Petit Tesson/EPA

Por Carolina Quaresma 15 Setembro, 2022 • 09:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente da Comissão Europeia chegou, esta quinta-feira, a Kiev. É a terceira visita de Ursula von der Leyen à capital ucraniana desde o início da guerra na Ucrânia.

"Em Kiev para a minha terceira visita desde o início da guerra da Rússia. Tanta coisa mudou. A Ucrânia é agora um candidato à União Europeia. Vou discutir com Zelensky e Denys Shmygal como continuar a aproximar as nossas economias e o nosso povo enquanto a Ucrânia avança para a adesão", escreveu a chefe do executivo comunitário na rede social Twitter.

O anúncio da visita de Von der Leyen a Kiev foi feito pela própria, na quarta-feira, enquanto discursava sobre o Estado da União, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Ursula von der Leyen lembrou que a UE já enviou "mais de 19 mil milhões de euros" de ajuda à Ucrânia, incluindo equipamento militar, e vai destinar "100 milhões de euros para construir escolas" destruídas pelas forças de Moscovo.

Desde o início da guerra, adiantou, foram destruídas ou danificadas mais de 70 escolas e, citando Olena Zelenska, a presidente da Comissão Europeia contou que as crianças na Ucrânia vão para a escola com duas mochilas: a da escola e uma outra de emergência com água, material de primeiros socorros e uma muda de roupa interior.

"Imaginem o que é mandar as crianças para a escola e não se saber se voltam a ver-se no final do dia", disse aos eurodeputados.