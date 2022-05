Tartan com cores da Ucrânia faz sucesso na Escócia

Por Cátia Carmo com AFP 04 Maio, 2022 • 11:56 Partilhar este artigo Facebook

No nordeste da Escócia, uma fábrica de tartan, o tecido de lã com padrões quadriculados e linhas de cores diferentes usado no típico traje escocês, tem investido particularmente em produzir tecidos com cores poucos convencionais no país: amarelo e azul. Este tartan chama-se "Tartan Ucrânia Para Sempre" e tem vindo a ser produzido há algumas semanas pela empresa Great Scot, para angariar fundos para as vítimas da guerra.

"Vimos o que estava a acontecer nas notícias e, como tantas pessoas, ficámos chocados. Pensámos no que podíamos fazer e tivemos a ideia de fazer algo para angariar dinheiro para as instituições de caridade: fazer um tartan. Tivemos uma resposta incrível de todo o lado", explicou à AFP Patrick Lewtas, chefe de operações na Great Scot.

O tartan, tecido típico da Escócia, é particularmente usado nos kilts. Chegou a ser banido no século XVIII, mas depois o design popularizou-se em forma de mensagem política através da moda.

Quando a Great Scot partilhou o tartan ucraniano pela primeira vez na sua página de Facebook, a publicação teve 10 mil partilhas, quase 140 mil gostos e mais de 2700 comentários. A iniciativa chegou mesmo a ser elogiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia no Twitter.

O projeto está agora incluído no Registo Escocês de Tartans e cada venda é também uma doação para o Apelo Humanitário do Comité de Emergência do Reino Unido para a Ucrânia.

"Em última análise gostaríamos de angariar mais de 40 mil ou 50 mil libras [entre 48 mil e 59 mil euros]. Ainda não chegámos lá, mas as pessoas continuam a pedir-nos para tecer", revelou Margo Page, fundadora da Great Scot, que trazia vestido um caso de tartan vermelho, com cinto.

