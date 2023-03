Tartaruga ameaçada de extinção torna-se pai pela primeira vez aos 90 anos

© Jackelin Reyna/Houston Zoo

Uma tartaruga ameaçada de extinção foi pai pela primeira vez aos 90 anos no Zoológico de Houston, no Estado norte-americano do Texas, de acordo com órgãos de comunicação locais.

Mr. Pickles foi pai de três filhotes de tartarugas: Dill, Gherkin e Jalapeño.

As três pequenas tartarugas distinguem-se pela cor da carapaça, sendo o Jalapeño o mais escuro, o Dill o mais claro e o Gherkin tem um ponto branco no centro.

A paternidade de Mr. Pickles, aos 90 anos, é uma boa notícia para a sua espécie, a tartaruga-estrelada de Madagáscar, ameaçada pela caça furtiva para venda ilegal e pelas poucas crias que costuma ter.

Na China paga-se o equivalente a 46 euros para comer uma tartaruga destas.

Os três filhos de Mr. Pickles, que está no Zoológico de Houston há 36 anos, são fruto da união com a sua companheira, Mrs. Pickles, de 53 anos, que chegou ao centro de conservação em 1996.

As pequenas tartarugas vão ficar no centro de répteis e anfíbios do zoológico até que tenham idade suficiente para se reunir com os seus pais.

O zoológico explicou, em comunicado, que os filhotes sobreviveram graças ao fato da equipa do centro ter detetado os ovos a tempo, transferindo-os para a sala de répteis e anfíbios para incubação, visto que o solo de Houston não é o melhor para as tartarugas.

Mr. Pickles é considerado a tartaruga-estrelada geneticamente mais valiosa no Plano de Sobrevivência de Espécies da Associação de Zoológicos e Aquários dos Estados Unidos.