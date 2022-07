Tartarugas verdes marinhas encontradas gravemente feridas no Japão. Algumas não sobreviveram

Uma tartaruga verde marinha © Unslpash

Por TSF 18 Julho, 2022 • 16:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 30 tartarugas verdes marinhas foram encontradas na passada quinta-feira com cortes no pescoço, perto da ilha de Kumejima, no sul da província de Okinawa, no Japão.

A polícia abriu uma investigação sobre o incidente e está a interrogar testemunhas, depois dos animais terem sido encontrados em maré baixa mortas ou com ferimentos graves, alguns causados por objetos cortantes, outros devido a redes de pesca.

De acordo com a CNN, algumas tartarugas apresentavam sangramentos e outras mal respiravam. O incidente foi reportado por moradores que vivem noutra ilha, perto da ilha de Kumejima. Quando as autoridades e biólogos marinhos do Museu da Tartaruga Marinha da ilha chegaram ao local, as tartarugas já estavam imobilizadas na praia.

A ilha de Kumejima é o habitat natural das tartarugas, mas o facto de a área estar coberta de algas pode ter provocado o incidente, já que as tartarugas podem ter-se aproximado da margem para procurar alimento.

As tartarugas verdes marinhas são consideradas espécies em vias de extinção e estão incluídas na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Por vezes, estas espécies são capturadas por acidente durante a pesca de outros animais marinhos ao largo da costa.