Taxa de contágio sobe para 1,2 na Alemanha. Mais de duzentos novos casos

A Alemanha tem esta segunda-feira 182.028 casos, um aumento de 213 em relação ao dia anterior, e a taxa de contágio voltou a subir esta segunda-feira, 1,2.



Este valor, também conhecido como fator "R" e que mostra quantas pessoas em média são contagiadas por cada infetado, reflete a realidade de há uma semana e meia.



O Instituto Robert Koch (RKI) admite, ainda assim, que o número está sujeito a flutuações devido ao baixo número de novos casos registados na Alemanha.



O distrito de Sonneberg, no estado federado da Turíngia, registou, nos últimos sete dias, mais de 50 novas infeções por 100 mil habitantes, e é o único no país a ultrapassar esta marca definida como crítica pelos governos estadual e federais.



No total, e segundo o RKI, a Alemanha regista 8.522 vítimas mortais, uma subida de 11 nas últimas 24 horas. Há ainda 166.400 casos considerados curados, mais 600 que no dia anterior.



Para o início da tarde, às 14:00 (13:00 em Lisboa), está marcada uma reunião entre a chanceler Angela Merkel e os partidos que formam a "grande coligação" governamental.



O objetivo é discutir com os líderes da União Democrata-Cristã (CDU), a União Social-Cristã (CSU) e o Partido Social-democrata (SPD) medidas para estimular a economia durante a crise provocada pelo coronavírus.



