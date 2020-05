Taxa de desemprego nos EUA atinge 14,7% em abril

© Justin Lane/EPA

Por TSF/Lusa 08 Maio, 2020 • 16:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A taxa de desemprego nos Estados Unidos atingiu 14,7% em abril, quando se perderam 20,5 milhões de empregos, devido às medidas para conter a pandemia de Covid-19, indicou esta sexta-feira o Departamento do Trabalho.

Os 20,5 milhões de empregos que desapareceram em abril estabelecem um nível recorde em tão pouco tempo. Em comparação, nos dois anos da crise financeira mundial que começou em 2008 tinham sido destruídos 8,6 milhões postos de trabalho.

Durante a Grande Recessão de 2009, a taxa de desemprego nos Estados Unidos atingiu 10,1%.

"O emprego caiu fortemente em todos os principais setores, com perdas mais significativas em particular nos setores da hotelaria e lazer", precisa o comunicado do Departamento do Trabalho.

Em fevereiro, a taxa de desemprego tinha ficado em 3,5%, em março atingiu 4,4% e agora disparou para 14,7%, o nível mais alto desde junho de 1940.

Apesar de serem maus, os números do desemprego ficaram abaixo do esperado pelos analistas, que apontavam para uma taxa de 16% ou 20% e antecipavam 28 milhões de empregos perdidos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou no canal Fox News que recebeu estes números "sem surpresa".

Abril é o primeiro mês a refletir a dimensão da crise causada pela Covid-19 na maior economia mundial, uma vez que as medidas de confinamento começaram a ser adotadas em meados de março, tendo aumentado gradualmente ao longo da segunda quinzena desse mês nos Estados Unidos.

Restaurantes, cafés e lojas tiveram então de fechar portas, o mesmo acontecendo com as escolas.

Nas últimas sete semanas, o número de novos inscritos para subsídios de desemprego atingiu 33,5 milhões, quando antes da crise a média semanal ficava entre 200 mil e 250 mil.

A pandemia de Covid-19 fez mais de 75 mil mortos nos Estados Unidos, com mais de 1,2 milhões de infetados, de acordo com uma contagem da universidade Johns Hopkins.