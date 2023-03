Taxa de desemprego recua e fixa-se nos 6,7% na zona euro em janeiro

© John Thys/AFP

A taxa de desemprego fixou-se nos 6,7% na zona euro e 6,1% na União Europeia (UE) em janeiro, estável face a dezembro, mas abaixo dos valores registados no mês homólogo, divulgou hoje o Eurostat.

Na zona euro, a taxa de desemprego recuou para os 6,7%, em janeiro, face aos 6,9% do mesmo mês de 2022, tendo-se mantido estável na comparação com o mês anterior.

Na UE, o desemprego foi de 6,1% no primeiro mês do ano, taxa que se compara com os 6,3% homólogos, mas sem ter registado qualquer alteração quando comparada com a de dezembro de 2022.

De acordo com o serviço estatístico europeu, em janeiro, havia 13,227 milhões de pessoas desempregadas na UE, das quais 11,288 na zona euro.

Espanha (13%) registou, em janeiro, a maior taxa de desemprego entre os Estados-membros, seguida da Itália (7,9%) e Chipre (7,4%) e as menores na República Checa (2,5%), a Alemanha e Malta (3,0%).

Em Portugal, o desemprego foi de 7,1%, em janeiro.