Taxa de emprego a ritmo mais lento sobe 1,5% na zona euro no 2.º trimestre

O emprego aumentou 1,3% na UE, após um acréscimo homólogo de 1,6% em ambas as zonas no primeiro trimestre de 2023

A taxa de emprego na zona euro registou um acréscimo de 1,5% no segundo trimestre deste ano face ao período homólogo de 2022, mantendo a tendência de subida embora a um ritmo mais lento, divulgou esta quarta-feira o Eurostat.

Dados publicados pelo serviço estatístico europeu apontam que, no segundo trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022, o emprego aumentou 1,5% na zona euro e 1,3% na União Europeia (UE), após um acréscimo homólogo de 1,6% em ambas as zonas no primeiro trimestre de 2023.

Na variação mensal, o número de pessoas empregadas aumentou 0,2% tanto na área da moeda única como na UE no segundo trimestre de 2023, em comparação com o trimestre anterior, mantendo também aqui uma tendência de subida a um ritmo mais moderado (dadas as anteriores subidas de 0,5% em ambas as zonas no primeiro trimestre deste ano).

Estas são estimativas rápidas do serviço estatístico comunitário que poderão ser revistas com as publicações regulares sobre o Produto Interno Bruto (PIB) e os principais agregados, incluindo o emprego, previstas para setembro e outubro.