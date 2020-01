Um "absurdo". Arábia Saudita nega ter pirateado o telemóvel de Jeff Bezos

Um "absurdo". Foi assim que reagiu a Arábia Saudita perante as alegações de que o príncipe Mohammed bin Salman tenha pirateado o telemóvel do presidente e fundador da Amazon, Jeff Bezos, depois de o empresário ter recebido uma mensagem enviada de um telemóvel usado por bin Salman.

A embaixada do reino nos Estados Unidos alega mesmo que a acusação de que o príncipe está ligado à violação de privacidade é um "absurdo" e exige uma nova investigação.

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.