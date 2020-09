Televisão antiga deixou vila inteira sem internet durante mais de um ano

O engenheiro local da Openreach passou meses a tentar descobrir a origem do problema © Diego González/Unsplash

Por Cátia Carmo 24 Setembro, 2020 • 17:40

Todos os que vivem em Aberhosan, uma vila perto de Machynlleth, no País de Gales, passaram 18 meses sem ter internet todas as manhãs, a partir das 7h. Após mais de um ano com este problema, a Openreach, empresa que fornece a internet, viu-se obrigada a encontrar a causa. E revelou, na terça-feira, que se deveu a uma interferência elétrica provocda por uma velha televisão, em segunda mão.

Michael Jones, o engenheiro local da Openreach, passou meses a tentar descobrir a origem do problema e chegou mesmo a substituir todos os cabos da vila e arredores.

"Usando um dispositivo chamado Spectrum Analyzer andámos para cima e para baixo, sob chuva torrencial na vila, às 6h da manhã, para ver se encontrávamos o ruído elétrico. O nosso dispositivo captou uma grande explosão de interferência na vila", explicou Michael Jones, no blogue da Openreach.

O fenómeno que esteve na origem do problema é conhecido por SHINE (ruído de impulso único de alto nível), e acontece quando um aparelho emite interferência elétrica que tem impacto no serviço de banda larga.

"Às 7h de todas as manhãs, o dono da televisão ligava o seu aparelho antigo. Como podem imaginar, quando dissemos isto ao morador, ele ficou mortificado com o facto de a sua velha TV em segunda mão ser a causa dos problemas de banda larga de uma vila inteira e, imediatamente, concordou em desligá-la e não usá-la novamente", contou o engenheiro local da empresa.

A vila terá internet por fibra ótica ainda este ano.