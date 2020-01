© IRIB/EPA

Por TSF 08 Janeiro, 2020 • 15:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A televisão estatal do Irão divulgou, esta quarta-feira, imagens dos ataques a duas bases aéreas americanas localizadas no Iraque. A ofensiva foi levada a cabo na noite desta terça-feira.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irão confirmou o ataque. "Os soldados da unidade aeroespacial da Guarda Revolucionário lançaram com sucesso um ataque de dezenas de mísseis contra a base de Al-Asad, em nome do mártir Soleimani", lê-se num comunicado, citado pelo The Guardian.

A televisão estatal iraniana afirmou que os mísseis mataram 80 norte-americanos, citando uma "fonte informada" junto dos Guardiães da Revolução.

O comando militar do Iraque indicou esta quarta-feira em comunicado que 22 mísseis atingiram o território do Iraque "entre as 01h45 e as 02h15 locais" e que "17 foram contra a base aérea de Ain al-Assad e cinco contra a cidade de Erbil".



"Pelo menos 80 militares norte-americanos foram mortos no ataque", afirmou o site da televisão estatal da República Islâmica, citado pela agência France-Presse.

"A avaliação dos danos e das vítimas está em curso. Até agora está tudo bem", indicou na rede social Twitter o presidente norte-americano Donald Trump, adiantando que fará esta quarta-feira uma declaração sobre o assunto.