"Temos de tabalhar juntos enquanto partido." Boris Johnson reage à confiança dos conservadores

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico © Andy Rain/EPA

Por Rui Oliveira Costa 06 Junho, 2022 • 22:07

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reagiu esta segunda-feira à vitória na moção de censura contra si. O líder dos conservadores afirma que, agora, tem de se unir e pensar no que importa.

"O que temos de fazer agora é trabalhar juntos enquanto partido e fazer o nosso trabalho que é focar-nos em ajudar as pessoas deste país", disse o chefe de Governo na primeira intervenção depois de terem sido conhecidos os resultados da votação.

E atira: "Não vejo nenhum interesse em focar em qualquer outra coisa."

Boris Johnson considera que este "é um resultado convincente e decisivo" e que o governo "tem de avançar".

Questionado reiteradamente sobre se foi um bom resultado, o primeiro-ministro responde: "Certamente que é. Não esquecer que quando comecei a ser líder do partido em 2019, não tinha tanto apoio."

Agora, o líder dos conservadores diz que o partido vai aproveitar esta oportunidade para se unir.

O primeiro-ministro britânico viu 211 deputados do Partido Conservador votarem a favor da confiança no chefe de Governo. Isto quer dizer que apenas 148 parlamentares do partido não têm confiança no líder.

Boris Johnson precisava de pelo menos 180 votos para permanecer como líder do partido e ter um ano de imunidade contra novas moções de censura. Uma derrota significaria uma eleição interna para encontrar um sucessor na qual o atual primeiro-ministro não poderia concorrer.

Todos os 359 deputados participaram na votação e os resultados revelam que Johnson enfrenta agora uma maior oposição, em termos proporcionais, do que a que Theresa May enfrentou em 2018. Nesse ano, 117 deputados conservadores mostraram-se contra a continuidade da então primeira-ministra.