Temperaturas em Nova Deli atingem 49ºC durante vaga de calor na Índia

© EPA

Por Clara Maria Oliveira com agências 16 Maio, 2022 • 10:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A capital da Índia, Nova Deli, é o epicentro de uma vaga de calor que atravessa o norte do país, avança a BBC, atingindo máximas de 49.2 ºC.

No meio da quinta onda de temperaturas elevadas de 2022, as autoridades indianas pedem cautela à população, especialmente aos mais vulneráveis, como crianças, idosos e doentes crónicos.

Os estados de Himachal Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Punjab, e Bihar são os mais afetados, segundo o Instituto de Meteorologia da Índia, que espera uma descida entre dois a quatro graus nos próximos dias.

Heat wave warnings:

Heat Wave conditions in most parts with severe heat wave conditions in many parts very likely over West Rajasthan on 14th; heat wave conditions in many parts with severe heat wave conditions in isolated pockets over the same region on 15th May. pic.twitter.com/eBzc82XUF3 - India Meteorological Department (@Indiametdept) May 14, 2022

No início de maio, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, pediu aos ministros e chefes de estado que elaborassem planos para mitigar o impacto do calor extremo quando as temperaturas subiram mais rapidamente do que o normal.

Mesmo que as ondas de calor sejam comuns na Índia, especialmente em maio e junho, o verão começou com temperaturas elevadas a partir de março, quando a primeira ameaça atingiu o país e as médias de temperaturas foram as mais altas em 122 anos.