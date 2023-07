Temperaturas "sufocantes." Onda de calor deixa Espanha em alerta devido a perigo "extremo"

O gabinete meteorológico emitiu um alerta vermelho, avisando que o "perigo" de calor seria "extremo" © Angelos Tzortzinis/AFP

Espanha emitiu alertas vermelhos para três regiões, esta terça-feira, devido ao perigo "extremo" provocado pelas temperaturas elevadas, enquanto os bombeiros travam uma batalha contra o incêndio que lavra das Ilhas Canárias. Segundo a agência meteorológica Aemet, as temperaturas vão atingir máximas entre os 38 e os 42 graus em grande parte do país, atingido pela seca.

O calor deverá ser ainda mais intenso na região oriental da Catalunha, em Aragão, e nas Ilhas Baleares, onde os termómetros poderão atingir os 44 graus. Por isso, o gabinete meteorológico emitiu um alerta vermelho para estas três regiões, avisando que o "perigo" do calor seria "extremo".

Perante este cenário, as autoridades recomendaram que as pessoas permanecessem em casa durante a parte mais quente do dia e bebessem muita água. Lidia Rodriguez, uma jovem de 27 anos da cidade de Sevilha, no sul do país, está de visita a Madrid e disse estar habituada ao calor, mas reconheceu que as que as temperaturas na capital espanhola eram "sufocantes".

Já o Ministério do Interior avisou que grande parte do país enfrenta um risco "muito elevado" ou "extremo" de incêndios florestais devido às temperaturas escaldantes, que estão a afetar a maior parte do Mediterrâneo. Na ilha de La Palm, cerca de 400 bombeiros, apoiados por nove aeronaves, combatem um incêndio que lavra desde sábado em terrenos arborizados e montanhosos.

As temperaturas mais frescas durante a noite e os níveis mais elevados de humidade do ar ajudaram os bombeiros a ganhar vantagem perante o incêndio.

"Penso que a evolução do incêndio vai melhorar muito nas próximas horas", afirmou esta terça-feira de manhã, esperançoso, Manuel Miranda, ministro das Canárias para a Política Territorial.

O incêndio destruiu cerca de 3500 hectares, queimou cerca de 20 casas e outros edifícios e forçou, temporariamente, a retirada de quatro mil residentes.