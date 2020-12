Tempestade Bella fez estragos em França e Inglaterra

Por Carolina Rico 28 Dezembro, 2020 • 09:28 Partilhar este artigo Facebook

A tempestade Bella provocou nevões e inundações que deixaram milhares de pessoas sem eletricidade em França e Inglaterra.

Na região de Wales há registo de quedas de árvores e cortes de eletricidade em mais de 20 mil casas e ilha de Wight foram registados ventos de até 170 quilómetros por hora esta madrugada.

Em França, a Bretanha e a Normandia foram as primeiras regiões afetadas pela tempestade formada no Atlântico norte, mas, à medida que a tempestade avançou, o centro do país também foi atingido.

Mais de 34 mil casas ficaram sem eletricidade, várias autoestradas foram encerradas e dezenas de voos foram adiados devido à neve acima dos 600 metros, chuva torrencial e vento forte que se fizeram sentir no domingo.

No domingo, no principal aeroporto de Paris, Charles de Gaulle, um terço dos voos sofreram atrasos de, em média, 50 minutos. Esta segunda-feira, o tráfego aéreo já voltou ao normal.

Apesar de enfraquecida, a tempestade Bella pode fazer sentir os seus efeitos até quarta-feira na Península Ibérica e nas ilhas Baleares, avança a agência espanhola de meteorologia.