Tempestade causa dois mortos na Grécia

Duas pessoas morreram devido ao temporal que se abate sobre a Grécia. As vítimas estavam a bordo de um barco de pesca que naufragou em Antirrio, no oeste do país, avançam as autoridades gregas. O acidente aconteceu, na tarde de domingo, quando barco que tripulavam estava atracado ao cais.

Uma das vitimas alertou as autoridades, mas estas chegaram ao local demasiado tarde. O primeiro corpo foi encontrado ao início da manhã desta segunda-feira e o segundo algumas horas mais tarde, segundo a agência de notícias grega AMNA.

O temporal provocou também problemas noutros pontos do país e espera-se que as más condições climatéricas se mantenham até ao final do dia. De acordo com a Proteção Civil do país, a autoestrada que liga Atenas a Corinto, na península de Peloponeso, foi encerrada e noutros pontos do país várias estradas foram cortadas devido às cheias.

Os portos das ilhas Cíclades estão encerrados devido aos fortes ventos que se fazem sentir na região. Alguns comboios suburbanos foram suprimidos e várias escolas estarão fechadas esta segunda-feira, no entanto a maioria dos estabelecimentos de ensino em Atenas abriram às 10 da manhã - duas horas depois do habitual.

Em Kineta, cidade costeira a oeste de Atenas, foram registados danos avultados na rede de estradas devido à queda de rochas e enxurradas com muitas toneladas de lama. A região foi palco de um grande incêndio florestal em 2018.

Em novembro de 2017, 24 pessoas morreram nas cheias que atingiram a cidade de Mandra e a tempestade que fustigou o norte da Grécia em julho de 2019 causou sete mortos.

A Proteção Civil pediu às autoridades municipais para se manterem alerta, avança a agência Reuters.