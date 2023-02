Tempestade de neve na Califórnia deixa mais de 126 mil norte-americanos sem luz

O estado da Califórnia está a ser afetado por uma tempestade de neve © Michael Heiman/AFP (arquivo)

Mais de 126 mil pessoas do estado norte-americano da Califórnia ficaram sem eletricidade devido a uma tempestade de neve que está a afetar aquele e outros estados vizinhos neste fim de semana.

De acordo com a agência espanhola Europa Press, desde a manhã de sábado que mais de 30 milhões de pessoas habitam em territórios sujeitos a alertas meteorológicos devido à neve e ao frio.

Segundo explicou a meteorologista Elizabeth Schenk, citada pelo jornal "Los Angeles Times", durante este domingo a tempestade vai atingir, além do estado da Califórnia, Arizona, Oregon e Washington e ameaçar os estados de Oklahoma, Texas e Kansas, no sul do país.

Tempestades semelhantes tinham atingido o estado da Califórnia no início do inverno, originando a morte de 20 pessoas e extensos danos materiais.