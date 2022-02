Tempestade Eunice cancela jogos de futebol profissional nos Países Baixos

A tempestade Eunice está a afetar Reino Unido, Bélgica, Irlanda, Alemanha e Países Baixos © Ramon Van Flymen/EPA

Por Lusa 18 Fevereiro, 2022 • 16:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A tempestade Eunice levou ao cancelamento de todos os jogos de futebol previstos para esta sexta-feira nos Países Baixos, onde são esperados ventos até 130 quilómetros/hora.

"Após consulta aos clubes, foi decidido o cancelamento das partidas, porque a segurança dos jogadores, funcionários das equipas, adeptos e patrocinadores, tanto dentro como no entorno dos estádios, não pode ser garantida", justificou a federação.

Assim, o desafio entre Fortuna de Sittard e Sparta de Roderdão vai ser adiado, para data a determinar, tal como sete encontros da segunda divisão.

A tempestade Eunice, que alguns especialistas avisam para o facto de poder ser a mais forte dos últimos 30 anos, está a afetar esta sexta-feira Reino Unido, Bélgica, Irlanda, Alemanha e Países Baixos.

Nos últimos anos, esta é a segunda vez que o mau tempo interfere com as competições profissionais de futebol dos Países Baixos, depois de há dois anos a tempestade Ciara ter obrigado ao reagendamento de quatro partidas.

Esta sexta-feira, foram suspensos no país a circulação de comboios após as 14h00, bem como dezenas de voos cancelados no aeroporto de Schiphol, em Amesterdão.