Tempestade Fiona corta energia em meio milhão de casas no Canadá

Por TSF com Lusa 24 Setembro, 2022 • 14:50

A tempestade Fiona cortou este sábado o fornecimento de energia a mais de meio milhão de casas na zona Este do Canadá, adiantam as empresas energéticas da região, citadas pela AFP.

A costa atlântica do país estava a preparar-se para a chegada deste fenómeno há várias horas e as autoridades chegaram a avisar que a tempestade pode ter proporções "históricas" para a região.

A chegada a terra deu-se na manhã deste sábado, com ventos de 144 quilómetros por hora, se bem que os seus efeitos já venham a ser sentidos desde a noite desta sexta-feira para sábado.

A tempestade pós-tropical deve agora seguir para o norte, atingindo a ilha de Terranova e a península do Labrador com ventos entre 100 e 110 quilómetros horários antes de entrar nas regiões árticas do Canadá.

As autoridades da Nova Escócia emitiram, ainda esta sexta-feira, um alerta em que recomendavam aos residentes que permaneçam dentro dos edifícios e evitem a proximidade da costa e dos rios.