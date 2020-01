Tempestade Gloria faz dois mortos em Espanha

Vento forte, nevões e ondas com altura recorde estão a atingir o território espanhol © Sergio G. Canizares/EPA

A tempestade Gloria já causou a morte de duas pessoas, na região de Valência, no Sul de Espanha. Os fortes nevões, agravaram-se durante esta madrugada, levando a que 20 mil pessoas ficassem sem energia elétrica e ao encerramento das escolas em cerca de 120 localidades.

Os dois mortos já registados na sequência do temporal foram uma mulher em situação de sem-abrigo, de 54 anos, que estava a dormir ao relento, no município de Gandia, e um homem que foi atropelado enquanto estava a colocar as correntes de neve no seu carro, num porto das Astúrias.

De acordo com o jornal espanhol El País, foram também cortadas cerca de uma dezena de estradas e encerrados os portos de Valência e Gandia. Há ainda registo de constrangimentos na circulação de comboios e de voos suspensos no aeroporto de Alicante.



Além da neve, o sul de Espanha está a ser afetado por rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora. Nas ilhas Baleares, as ondas bateram um recorde, alcançando os oito metros de altura.