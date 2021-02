Tempestade Guambe ameaça chegar a ciclone e afetar Sul de Moçambique

As províncias de Manica, Sofala e Zambézia, no Centro, também deverão ser afetadas © AFP

Por Lusa 18 Fevereiro, 2021 • 08:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A tempestade tropical Guambe poderá crescer e transformar-se num ciclone, afetando a costa sul de Moçambique até domingo, anunciou o centro meteorológico francês do oceano Índico.

"Os impactos em termos de ventos e chuvas fortes deverão acontecer sobretudo no sul de Moçambique até domingo" e "os habitantes devem seguir indicações fornecidas pelas autoridades", alerta o serviço.

A intempérie, que está a 250 quilómetros da costa, não deverá entrar em terra, avançando para Sul com o epicentro sobre o mar alto, mas suficientemente próximo para causar estragos.

O aviso coincide com outro já emitido na quarta-feira pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inam) moçambicano para chuvas muito acima da média (mais de 100 milímetros em 24 horas) na província de Inhambane.

Segundo as previsões do Inam, as províncias de Manica, Sofala e Zambézia, no Centro, também deverão ser afetadas.

A aproximação da tempestade Guambe acontece depois de o país já ter sido fustigado em poucas semanas por outras depressões atmosféricas que têm causado inúmeras inundações.

Moçambique está em plena época chuvosa e ciclónica, que ocorre entre os meses de outubro e abril, com tempestades oriundas do Índico e cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.

Este ano milhares de pessoas já foram afetadas.

As mais graves foram a tempestade Chalane, no final de 2020, e o ciclone Eloise, em janeiro, com um balanço oficial total de 19 mortos, mas relatos de autoridades locais apontam para o dobro.